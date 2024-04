Per uno studente su due la mafia non si può sconfiggere - il 21% pensa serva educazione alla legalità

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 49,8% degli studenti ritiene che lanon possa essere sconfitta: il dato emerge da un sondaggio effettuato tra 1.578 studenti tra i 14 e i 21 anni realizzato dal Centro Studi Pio La Torre in occasione del 42° anniversario della morte del dirigente del PCI ucciso insieme al collaboratore Rosario Di Salvo d. L'articolo .

Studenti del “Pertini“ a lezione di antimafia. Nell’ambito delle iniziative per la “XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’ISI Pertini ieri ha ricordato tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita per mano criminale, in nome di una ... Continua a leggere>>

Busto Arsizio – Circa 700 studenti hanno partecipato questa mattina a “Un fiore per…”, una marcia in memoria delle vittime di mafia in occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che ricorre il 21 marzo. Organizzata, nell'ambito ... Continua a leggere>>

