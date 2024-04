(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Sono il frutto di un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portatodagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò ai -30° del circolo polare artico, i Pda 21”, 22”, 23” e lo Scorpion Winter 2 da 22” realizzati per laSE, la prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Sono il frutto di un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato Pirelli e Lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò ai -30° del circolo polare artico, i P Zero da 21”, 22”, 23” e lo Scorpion Winter 2 da 22” realizzati per la nuova Urus SE, la prima […] Continua a leggere>>

Per la nuova lamborghini Urus SE arrivano i pirelli P Zero Elect - Sono il frutto di un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato pirelli e lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di Nardò ai -30° del circolo polare artico, i P Zero da 21”, 22”, 23” ...

Continua a leggere>>

Pneumatici pirelli P Zero Elect per la nuova lamborghini Urus SE: due anni di co-sviluppo per pirelli e lamborghini - Un percorso di sviluppo lungo e intenso, che ha portato pirelli e lamborghini dagli oltre 300 km/h del circuito di ...

Continua a leggere>>

William e Kate, 13 anni di matrimonio: anniversario amaro per la coppia reale - William e Kate Middleton celebrano oggi il loro 13mo anniversario di matrimonio, in un anno difficile per la coppia, alle prese con i problemi di salute di Kate. Prima della diagnosi di cancro della ...

Continua a leggere>>