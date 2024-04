Pensione anticipata | Quota 41 si allontana | perché lasciare il lavoro ora è più difficile

Leggi tutta la notizia su corriere

La misura tanto cara alla Lega difficilmente vedrà la luce in tempi brevi. La spesa per la previdenza corre, la promessa riforma verrà forse rinviata ancora