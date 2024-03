Palestina | Hamas contro Abu Mazen per la nomina del nuovo premier Le vittime a Gaza salgono a 31 500

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha attaccato la decisione del presidente palestinese Abudi incaricare il suo consigliere economico Mohammed Mustafa comeper formare ungoverno palestinese, definendola “unilaterale”. L’Autorità palestinese di cui Mustafa è divenutoha poteri limitati di governo in parti della Cisgiordania occupate da Israele. Sostituisce l’ex primo ministro Mohammed Shtayyeh che, insieme al suo governo, si è dimesso a febbraio sottolineando la necessità di un cambiamento nel contesto della guerra di Israele ae dell’escalation di violenza nella Cisgiordania occupata. “Si tratta – scrivesu Telegram – di un rafforzamento della politica di esclusione e di un approfondimento della divisione, in un momento storico cruciale, in cui il nostro ...