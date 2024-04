Padovano | Ho incontrato Conte a Torino - con lui c’era Ferrara Ecco cosa mi ha detto

(Di lunedì 29 aprile 2024) Micheleha rivelato dettagli dell’incontro con Antonioe Ciro, alimentando le voci sul futuro dell’allenatore. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, Michele, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno alimentando ulteriormente le voci su un possibile approdo di Antoniocome nuovo allenatore del Napoli.ha svelato di averl’ex CT della Nazionale italiana a, in compagnia anche di Ciroe l’incontro conDurante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli,ha raccontato: “Ieri ci siamo ritrovati col dottor Tubino, che era il nostro medico ai tempi della Juventus, ...

Ha parla to anche del Napoli Michele Padovano , ex calciatore (anche del ‘Ciuccio e della Juventus), a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trassmissione ‘1 Football Club’. La Roma merita di andare in Champions. Sarebbe il giusto premio anche per la gestione De ... Continua a leggere>>

Pioli, l'ex calciatore: "Starebbe benissimo a Napoli, passa per debole ma non lo è" - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Christian Bucchi, ex calciatore allenato da Pioli: ...

Continua a leggere>>

padovano: "Spero per i tifosi del Napoli che ADL prenda conte, è il migliore sulla piazza" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele padovano, direttore sportivo ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus: "Credo che tutti al Napo ...

Continua a leggere>>

padovano pubblica le foto: "Ieri ero a cena con conte e Ferrara, vi dico tutto!" - Napoli - Michele padovano, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Una società organizzata sa che questi sono i momenti per programmare la stagione pr ...

Continua a leggere>>