Ora questa squadra non va persa sul mercato Fondamentali tempi e scelte di Tacopina

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Spal di Mimmo Di Carlo chiude undicesima e prima tra le non classificate ai playoff. Dopo la grande paura non è il caso di esagerare coi rimpianti: caso mai, conviene armarsi presto e bene per la stagione a venire. La vittoria conquistata sul campo del retrocesso Olbia, che la Spal ha il merito di non affrontare all’acqua di rose, oltre al piglio dei biancazzurri mette in risalto i numeri di questo gran finale. Nel triennio diquattro successi di fila sono record, così come i 18 diversi goleador a segno in assenza di un bomber maximus. Il 4-1 porta in positivo anche la differenza reti per la prima volta dalla giornata di esordio, nonostante le 13 sconfitte contro 12 vittorie, e propone la Spal come la terza forza del ritorno dopo Cesena e Carrarese. Sono numeri pleonastici, d’accordo: ma dopo quel che si era a lungo visto e temuto, non meritano di ...