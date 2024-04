FdI e il caso farlocco della maglietta ai dirigenti | il dettaglio in questa foto | Guarda

(Di domenica 28 aprile 2024) La sinistra ora se la prende con una. «Quello che è accaduto a Pescara dove i due manager di Stato, Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo (rispettivamente capoCybersicurezza e presidente di Leonardo), hanno indossato laelettorale di Fratelli d'Italia è la dimostrazione di come ormai Giorgia Meloni stia trasformando lo Stato in una succursale di Fratelli d'Italia: sono ormai due faccestessa medaglia. Lunedí presenteró una mia interrogazione alla premier su questi episodi di Pescara». Il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, parte all'attacco: «Questo è un problema serio dal punto di vista democratico che indica come l'occupazione da partePremier di pezzi dello Stato sia ormai capillare. L'abbiamo visto con Corsini alla festa di Atreju, lo vediamo con la ...

Meloni pronta a correre per le europee, Salvini non c'è - Lei è pronta alla corsa per le europee. Lui non sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l'unità del centrodestra, anche se la campagna elettorale vedrà i partiti tutti contro tutti p ...

Continua a leggere>>

Fratelli d'Italia, la foto di gruppo alla convention del partito scatena una bufera sul presidente di Leonardo e sul dg della Cybersecuirty - Fratelli d'Italia, la foto di gruppo alla convention del partito scatena una bufera sul presidente di Leonardo e sul dg della Cybersecuirty ...

Continua a leggere>>

Perde il controllo dello scooter a 200 metri da casa, Stefano Diaferio muore a 18 anni. Era una promessa della montain bike - Mancavano solo 200 metri a casa, ma Stefano Diaferio non ci è mai arrivato. Ha perso il controllo dello scooter ed è uscito di strada a Valeggio sul Mincio, Verona. Il ...

Continua a leggere>>