Ora c’è una legge che vieta di usare 12345 come password: come funziona - La password sarà vietata nel Regno Unito in base alle nuove leggi, tutti i dispositivi intelligenti saranno tenuti per legge a soddisfare gli standard ...

Continua a leggere>>

Georgia, migliaia di persone protestano a Tbilisi contro la legge sull'influenza straniera - (LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi, Capitale della Georgia, per protestare contro un progetto normativo ...

Continua a leggere>>

Online si parla malissimo di Humane AI Pin e Rabbit R1 - I due dispositivi che “sostituiranno gli smartphone” stanno raccogliendo recensioni pessime e non sembrano assolutamente in grado di fare quello ...

Continua a leggere>>