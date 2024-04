Oggi è il giorno di Pedro Sanchez

Se non fosse stato per il Grande Fratello, probabilmente Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli non si sarebbero mai incontrati e avrebbero vissuto le loro vite senza quel sentimento che oggi li mostra innamorati come il primo giorno. A distanza di 20 anni dal reality di Canale 5 che diede il via alla ...

Continua a leggere>>