Nuovo sfogo di Ida Platano | Chiedo scusa cosa è successo alla dama di UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Idanon sta affrontando certamente un momento facile,che la donna non sta esitando a mostrare mediante i suoi social. Su Instagram, infatti, si è resa protagonista di diversi sfoghi, tra cui uno proprio recentemente. Ad ogni modo, in queste ore, la donna ha deciso di pubblicare uncontenuto piuttosto enigmatico sui suoi social, che lascia intendere che non sia affatto serena. Ildi Idasui social Il percorso di Idaa Uomini e Donne sembra essersi concluso rovinosamente. Seppur qualcuno ipotizza che tra la donna e Mario Cusitore sia in atto un riavvicinamento, dato che è stato avvistato al dito della donna proprio l’anello che il cavaliere le regalò per il suo compleanno, le cose sembrano essere parecchio più ...