Fiumicino | i Tavoli del Porto | “Sul progetto al Vecchio Faro le preoccupazioni sono infondate”

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024- Ha avuto luogo venerdì 22 marzo, il convegno sulla portualità aorganizzato dalla rete di 40 associazioni riunite nel comitato “Idel”, nutrita da esperti del settore che hanno esposto in modo puntuale le varie criticità delcrocieristico al. “Il Sindaco Mario Baccini, del quale abbiamo apprezzato l’approccio aperto al confronto- fanno sapere dal comitato-oltre a porgere il saluto istituzionale ha voluto esprimere le suein merito alla possibilità che l’eventuale fallimento della proposta progettuale delcrocieristico, viste le pesanti prescrizioni dei Ministeri della Cultura e Ambiente, possa farci tornare al...

Fiumicino, 6 febbraio 2024 – “E’ stata nuovamente convocata in Regione il 2 febbraio la commissione speciale Giubileo 2025 per audire il sindaco Baccini, l’Autorità di Sistema Portuale, l’Enac e ... (ilfaroonline)

Fiumicino , 19 febbraio 2024- In tanti hanno partecipato all’ assemblea svoltasi Sabato 17 Febbraio indetta dal comitato Tavoli del Porto per informare i cittadini sullo stato della Procedura di ... (ilfaroonline)

Fiumicino , 19 febbraio 2024- In tanti hanno partecipato all’ assemblea svoltasi Sabato 17 Febbraio indetta dal comitato Tavoli del Porto per informare i cittadini sullo stato della procedura di ... (ilfaroonline)

Baccini: «Il porto visto come una risorsa e non un problema» - Fiumicino - Nel corso di un convegno sulla nuova portualità alla foce del Tevere, organizzato da i “Tavoli del Porto”, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, il sindaco di Fiumicino Mario B ...civonline

Fiumicino, Baccini: “Porto crocieristico visto come risorsa e non come un problema” - L'intervento del Sindaco durante il convegno organizzato da "I Tavoli del Porto" sulla nuova portualità alla foce del Tevere ...ilfaroonline

Un bistrot coi profumi di mare, l’osteria dei pescatori di Gianfranco Pascucci - Tavoli semplici al Mare Bistrot, banchi per mangiare in piedi, come nelle pizzerie a taglio e una convivialità che si va perdendo ...romait