Nuove tecnologie e social I rischi corsi dai più giovani | lezione speciale ai genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) È in programma lunedì 29 aprile il primo incontro rivolto aie dedicato a un tema importante e sentito, l’accesso allee aidissimi. L’iniziativa è organizzata dagli assessorati all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Jerago con Orago, in collaborazione con la cooperaitvae Logos. "Sono molti iche si interrogano sull’uso di questi strumenti, suie sulle loro potenzialità – dice l’assessore all’istruzione Maria Giovanna Buzzetti – e per questo motivo abbiamo pensato di organizzare due incontri per cercare di dare risposte. Vogliamo offrire strumenti e prospettive per aiutare ia comprendere meglio il mondo digitale dei loro figli e ...