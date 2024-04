Novantaverkusen

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si dice: le partite durano 90 minuti. Falso. Le partite durano 93, 94, anche 95, 96, 97 minuti. È il recupero, un tempo di confusione, caso, destino; un tempo per definizione di nessuno, almeno fino a questa stagione. C’è infatti una squadra, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha preso questo tempo e lo ha fatto suo, è riuscito a piegarlo alla propria volontà di squadra invincibile. Con quello segnato sabato da Andrich al 96’ della partita con lo Stoccarda, i gol segnati nel recupero dal Bayer sono diventati 15. Se aggiungiamo un minuto, includendo anche l’89’ al conto, i gol diventano 18; altri tre minuti e arriviamo a 21, su un totale di 46 partite giocate. Questo vuol dire che se siete un tifoso del Bayer in questa stagione avete visto la vostra squadra segnare con le lancette vicinissime o oltre il 90’ praticamente in una partita su due. Ovviamente non siamo in un romanzo ...