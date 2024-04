Gasperini rammaricato | “Sciupata un’occasione per la Champions | le partite non durano 50 minuti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bergamo. “Abbiamo gettato un’opportunità per giocarci un’Europa più prestigiosa, era una partita importante per recuperare punti su Roma e Bologna e giocarci le ambizioni diLeague”. Gian Pieromastica amaro per il 2-2 maturato tra Atalanta e Verona, subendo una rimonta nel secondo tempo che è un dejà-vu per quanto riguarda i nerazzurri in questa stagione. “Il terzo gol ci stava e avrebbe chiuso la partita, ma le90e non 50 o 45, ci sono gli avversari e sono molto agguerriti, veloci, che ci credono e stanno giocandosi la salvezza”. Atalanta-Verona 2-2,in conferenza stampa Le difficoltà di giocare contro le squadre di bassa classifica: “Abbiamo visto i risultati, il campionato è questo, ci sono squadre che stanno bene e hanno grande ...