Ngonge | Corsi a Napoli - Bruxelles non è troppo diversa E su Geolier…

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’attaccante delCyrilha rilasciato un’intervista ricca di aneddoti, raccontando anche l’approdo in maglia azzurra.si è raccontato a 360 gradi in una lunga intervista ai canali social del. Tra retroscena sulla sua infanzia, le passioni per musica e sport e i primi mesi all’ombra del Vesuvio.ha raccontato la sua infanzia tra partite in giardino con papà e fratello, toccando per la prima volta il pallone in famiglia. Fondamentale l’impronta musicale data dal padre, fan di musica africana, r&b e jazz oltre che di Michael Jackson: “È stato lui a insegnarmi molte cose della musica”.e l’Infanzia tra Calcio e Musica Un retroscena inedito è quello del primo sport praticato, il basket, abbandonato perché “non passavo mai la palla, giocavo da ...

