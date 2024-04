Nato - manovre navali a Creta La prima volta della Svezia La Francia cede il comando della Charles de Gaulle

Cresce l'allarme in Svezia: disturbi ai sistemi di navigazione dalla Russia e la posizione critica di Kaliningrad all'ordine del giorno. The post La Svezia avverte la Nato: Kaliningrad è un rischio per tutti appeared first on InsideOver.

Continua a leggere>>

Una delegazione delle Forze Armate dagli Stati Uniti si recherà domani (29 marzo) ad Ankara per discutere con funzionari turchi dell'acquisto di 40 nuovi F-16 e 79 kit per modernizzare i caccia già in dotazione nella flotta aerea turca. L'acquisto di questi caccia da guerra era parte degli...

Continua a leggere>>