Napoli | squadra in ritiro a Dimaro dall’11 al 21 luglio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilha annunciato le date delprecampionato, in vista della stagione 2024/2025. Lapartenopea partirà perFolgarida, in Val di Sole, l’11e resterà in Trentino sino al 21. E’ la tredicesima volta che ilsi reca in Val di Sole per preparare al meglio la stagione entrante. Ad annunciare le date delsono il presidente del club Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni, il ceo del Trentino Marketing Maurizio Rossini, il presidente dell’Apt Val di Sole, Luciano Rizzi, e il sindaco diFolgarida, Andrea Lazzaroni. Una nota della autorità locali e degli organizzatori recita: “Così aper i tifosi partenopei si ripresenta ...