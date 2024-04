Ritiro Napoli | gli azzurri a Dimaro-Folgarida dall’11 al 21 luglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Inizierà il prossimo 11ilprecampionato 2024 della squadra SSCnel tradizionaledi, in Val di Sole. La squadra azzurra rimarrà nella località turistica del Trentino sino a domenica 21con le sedute di allenamento ospitate allo stadio di Carciato nella SKI.IT Arena. Per la tredicesima volta la Val di Sole scandirà così l'inizio della nuova stagione calcistica azzurra, legame che costituisce probabilmente una sorta di record da Guinness per quanto riguarda i Club europei. Così aper i supporter partenopei si ripresenta l'occasione di vedere al lavoro i propri beniamini con due imperdibili fine settimana. Saranno undici giorni di allenamenti per la squadra e di ...