Napoli - quest’anno si potevano prevedere difficoltà ma non così! Se ne parla a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mandarini:alnon ne va bene una, in partite come ieri un po’ di sfortuna c’è stata. Anche se vengono fuori sempre gli stessi errori in fase difensiva De Canio, De Maggio, Mandarini, Minotti, Sala, Arciello, Caiazza, Lazzaroni, Padovano, Monti e Vigliotti sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissperre delle sfortunate vicende che hanno coinvolto ilin questa stagione. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di“Il rigore procurato dalva analizzato. Juan Jesus ha fatto un errore grave, ...