Mercato Napoli | nome inedito dalla Romania | “Ha fatto 13 gol quest’anno”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè già in fase di programmazione della prossima stagione: tra i tanti nomi noti, sarebbe spuntato un nuovo calciatore.dirigenza sino al campo, sarà vera e propria rivoluzione in casala prossima estate. Il primo tassello che Aurelio De Laurentiis dovrebbe aver posto come base del nuovorisponde al cogdi Manna, leader della Next Gen della Juventus, che con ogni probabilità dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Per la panchina, invece, si naviga ancora in alto mare. Francesco Calzona tornerà a concentrarsi unicamente sulla Slovacchia, come dichiarato esplicitamente nelle scorse settimane. Antonio Conte, invece, sta diventando sempre più di un’idea con il passare dei giorni: nonostante ciò, ad oggi, il tecnico pugliese resta però un’opzione non ...