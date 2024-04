Napoli - tragedia nella Galleria Laziale | Michele muore a 36 anni

(Di giovedì 18 aprile 2024) È stata identificata la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina, giovedì 18 aprile, intorno alle ore 11, all’interno della. Si tratta diAngelillo, 37. L’uomo era alla guida di una Honda SH 300 e stava percorrendo il tunnel in direzione da Fuorigrotta verso Sannazaro quando, per cause ancora in L'articolo Teleclubitalia.

Traffico in tilt sotto la galleria di Piedogrotta a Napoli . Questa mattina, 18 aprile, un giovane in sella a uno scooter è morto sotto la galleria laziale nell’ambito di un incidente. Napoli , ... (teleclubitalia)

Napoli, incidente nella Galleria Vittoria: cade dallo scooter e muore travolto da un’auto - Drammatico incidente nella tarda mattinata nella Galleria Vittoria a Napoli. In via Acton, nel centro di Napoli, in corrispondenza della Galleria un uomo sarebbe morto dopo esser caduto dallo scooter.vocedinapoli

Nola: come una furia in ospedale, distrugge il pronto soccorso - La scorsa notte il parente di una paziente pretendeva di entrare nella Obi (Osservazione breve intensiva) dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Napoli per fare visita alla congiunta. Al diniego da ...napoli.repubblica

tragedia nella Galleria Laziale: centauro perde il controllo del mezzo e muore - Secondo una prima ricostruzione, sembra che un motociclista abbia perso il controllo del mezzo a due ruote. La dinamica non è chiara e le cause sono da accertare, ma pare che il centauro sia sbalzato ...napolitoday