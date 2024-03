Ferrante | “Napoli-Torino? Gara da non sottovalutare”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Marco, ex calciatore di, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Ilmi ha dato il là per intraprendere una carriera importante, colpoi ho scritto la storia. Entrambe le squadre sono nel mio cassetto del cuore, le vedo sempre con un occhio diverso. Calzona ha vinto in maniera anche fortunata contro la Juventus che ha sprecato tanto, ma se ha vinto c’è un perchè. L’obiettivo è raggiungere l’ultimo posto Champions. Dopo l’esonero di Mazzarri ilnon poteva più sbagliare e i calciatori non avevano più alibi”. “C’è anche un percorso europeo ancora da percorrere e può accadere di tutto contro il Barcellona: ildeve essere concentrato perchè può farcela. Il...

