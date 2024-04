Nadal batte Cachin e vola agli ottavi di Madrid

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Traiettorie alte e gioco rallentato. Servizio in controllo come si era visto anche nelle scorse settimane. Cosìipnotizza6-1, 6-7, 6-3 e vadi finale del Master 1000 di. Incontrerà il ceco Lehecka. Ritmi serrati e quel primo 6-1 per Rafa è un po’ figlio del timore reverenziale dell’argentino. Il 29enne di Bell Ville resta intrappolato nella rete dell’ex numero 1 al mondo, sembra non reggere il ritmo da fondo, poi pasticcia – forse un po’ troppo fra palle corte e tweener sbati –, facendosi breakkare un paio di volte. La partita sembra tutta nelle mani di, che però soffre un brutto blackout nel secondo set. Il maiorchino, che col servizio fatica a sfruttare i vantaggi dell’altura di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DiRETTA LIVE LA DiRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA LA DiRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 18:59 Altra maratona sul campo Arantxa Sanchez. Keys b. Gauff 7-6, 4-6, 6-4 e lascia strada libera a Rybakina -Beijlek, dopodiché Flavio Cobolli opposto a Karen Khachanov. 16:00 ... Continua a leggere>>

Tre ore e due minuti di gioco. Questa la durata dell’incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 tra Rafa Nadal e Pedro Cachin , vinto dallo spagnolo con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Prova di forza notevole da parte dell’ex numero uno al mondo, che non ha giocato ... Continua a leggere>>

Rafa Nadal non molla mai. Un match lottato, in cui si è dovuto sporcare le mani e non ha sicuramente espresso un tennis straordinario, ma con cuore, sofferenza e una preziosa collaborazione di Pedro Cachin riesce a vincere con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-3 e domani, se riuscirà a scendere in ... Continua a leggere>>

ATP madrid, Rafa Nadal mille vite! Supera Cachin dopo tre ore ed è negli ottavi di finale - Rafa Nadal non molla mai. Un match lottato, in cui si è dovuto sporcare le mani e non ha sicuramente espresso un tennis straordinario, ma con cuore, ...

Continua a leggere>>

LIVE – Nadal-Cachin 6-1 6-7 6-3, terzo turno Masters 1000 madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Nadal-Cachin, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di madrid 2024 (terra rossa in altura).

Continua a leggere>>

Tennis: Torneo madrid. Paolini si ferma in ottavi, ko contro Andreeva - La numero uno azzurra si arrende in due set contro la giovane russa.madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel "Mutua madrid Open", torneo Wta 1000 ...

Continua a leggere>>