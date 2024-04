Mucca nerazzurra alla festa scudetto dell' Inter - denuncia per maltrattamenti sugli animali dall' Oipa - VIDEO

Come era prevedibile alla fine sono arrivate le polemiche . Milano è stata inondata d alla festa che ha visto 350mila tifosi nerazzurri scortare i pullman scoperti con staff e giocatori da San Siro fino a piazza Duomo. E, nel corso di una parata indimenticabile, non sono mancati gli sfottò e i cori: ... Continua a leggere>>

mucca nerazzurra alla festa Inter: polemica infinita, ci sono novità - L'animale, sul quale sono stati scritti i nomi di alcuni giocatori, è stato portato davanti alla sede nerazzurra a Milano: i dettagli ...

mucca nerazzurra per festeggiare lo scudetto: bufera sui tifosi dell'Inter - Un altro episodio si aggiunge alla lista degli eccessi che si sono registrati durante le celebrazioni della seconda stella ...

La grande festa dell’Inter: 350mila tifosi in strada per celebrare la seconda stella - Il torpedone nerazzurro a passo d’uomo circondato dalla folla nerazzurra. Lautaro vince all’applausometro. Fan da tutta Italia per godersi la giornata dell’orgoglio. "Questa non ce la scorderemo propr ...

