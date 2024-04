Motor Valley Fest 2024 a Modena | il programma con ingresso gratuito

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile- Unival tematico a cielo aperto, in un luogo di riferimento per macchine ei. '' vi aspetta dal 2 al 5 maggio con convegni, incontri, Expo e attività dinamiche di vario tipo nella splendida cornice della città di, nella capitale dellaemiliana. L'evento La sesta edizione di '' è indal 2 al 5 maggio tra le vie di, città patrimonio dell'Unesco nonché capitale dellaemiliana. Convegni, esposizioni, incontri e attività di vario tipo: la rassegna, resa possibile grazie al finanziamento ...

Modena , 28 marzo 2024 – Ci saranno in mostra le più belle e più invidiate auto al mondo. E si potranno ammirare le carene delle moto che fanno impazzire gli appassionati nei circuiti internazionali. Ma non chiamatela ‘vetrina’. Il Motor Valley Fest , a Modena dal 2 al 5 maggio, è un ‘laboratorio ... Continua a leggere>>

Usa, ritrovata Mint Butterfield, figlia 16enne di due miliardari della Silicon valley: era scappata di casa - Era in un furgone parcheggiato in un quartiere pericoloso di San Francisco, in compagnia di un amico che ha dieci anni più di lei. La sua fuga è durata circa una settimana ...

Bosch al Motor valley Fest per una mobilità intelligente e sostenibile - MILANO (ITALPRESS) – Bosch parteciperà alla sesta edizione del Motor valley Fest, in programma a Modena da giovedì 2 a domenica 5 maggio. Il Festival a cielo aperto della Terra dei Motori ospiterà un ...

