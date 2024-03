Motor Valley Fest 2024 a Modena | date e programma della sesta edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo– Ci saranno in mostra le più belle e più invidiate auto al mondo. E si potranno ammirare le carene delle moto che fanno impazzire gli appassionati nei circuiti internazionali. Ma non chiamatela ‘vetrina’. Il, adal 2 al 5 maggio, è un ‘laboratorio continuo’, dove vi partecipano i vertici delle gradi caseistiche, i talenti che escono dall'università di ingegneria e i ricercatori che dibatteranno sui due più grandi temi del momento: la transizione ambientale e la transizione digitale. Ma allaa deii dell'Emilia-Romagna c'è spazio anche per appassionati, sportivi o anche solo curiosi. Ii allaGli ...