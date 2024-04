MotoGp Jerez - Bagnaia trionfa davanti a Marquez | Martin k o

“Pecco” DJ festeggia la vittoria a Jerez De La Frontera a suon di techno. Proprio così: in coda alla cerimonia di premiazione che lo ha incoronato vincitore del GP di Spagna dopo una battaglia titanica prima con Martin e poi con Marquez, Francesco Bagnaia ha intrattenuto addetti e lavori e ... Continua a leggere>>

Roma, 27 aprile 2024 – Spettacolo ed emozioni d'altri tempi nel Gp di Spagna di Motogp a Jerez . Pecco Bagnaia 10. Voto con lode, sia chiaro. Ha vinto una gara da artista. Micidiale, impeccabile e spietato contro Marquez . Tutti in piedi per Pecco.Marc Marquez 9. E' tornato . E ci farà divertire. Il ...

Roma, 28 apr. (askanews) – capolavoro di Bagnaia a Jerez de la Frontera per il Gp di Spagna di MotoGop. Un finale da sfida all'OK Corral tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con il campione del mondo in carica che vince con carattere e freddezza. È la seconda vittoria stagionale per il pilota della ...

