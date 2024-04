MotoGP - Davide Tardozzi | Marquez non ha mai usato il freno posteriore a pollic - ma è importante per guidare la Ducati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) 4 moto in top5 e ben 7 in top10. Bilancio indubbiamente positivo per laal termine della giornata di test andata in scena quest’oggi sul tracciato di Jerez de la Frontera all’indomani del Gran Premio di Spagna 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondialedisputato proprio nel circuito andaluso. La casa di Borgo Panigale non ha introdotto per l’occasione degli aggiornamenti tecnici degni di nota sulle GP24, mentre la novità più interessante è stata testata da Marcsulla GP23 del Team Gresini. “Marc non ha maiile, mentre noi riteniamo che siaperlasoprattutto in fase di accelerazione per il controllo della moto. Gli abbiamo fornito ...