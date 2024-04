Classifica Mondiale MotoGP 2024 | Martin allunga in testa - Bastianini 3°

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilè scattato sabato 9 marzo con la disputa del GP del Qatar prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi (tutti con anche la Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Francesco Bagnaia ha vinto gli ultimi due Mondiali e sarà ancora una volta l’uomo da battere. Il fuoriclasse piemontese può fare affidamento su una superba Ducati, ancora una volta la moto di riferimento del Circus. L’avversario di riferimento sarà lo spagnolo Jorge, alfiere della Ducati Pramac contro cui aveva combattuto nella passata ...

Piloti della Ducati Gresini in testa: Alex fa registrare il miglior tempo, alle sue spalle Marc JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - I fratelli Marquez , in sella alla Ducati Gresini, si prendono la scena nelle FP1 di Moto GP, monopolizzando le prime due posizioni. Alex ha siglato il primo tempo, in ... Continua a leggere>>

motogp Jerez, Sprint GP Spagna diretta LIVE: Binder parte a fionda, scintille Martin-Marquez - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Spagna, quarto appuntamento del mondiale 2024 di motogp. Si corre sul circuito di Jerez. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma per le 15.00 di ...

motogp, la Sprint Race del GP Spagna a Jerez in diretta LIVE - Marc Marquez partito in pole davanti a Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Costretti alla rimonta Bagnaia e Bastianini. Domenica gara lunga alle 14 ...

Moto3, highlights qualifche: Alonso incontenibile, è pole position a Jerez - Scapperà al via Chi può dirlo, ma stargli davanti non sarà facile. Possibile sorpasso mondiale Se il pronostico che lo vede favorito troverà conferma in gara, Alonso può saltare in testa al mondiale, ...

