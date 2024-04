Il calice è mezzo pieno | Vino - affari in calo Occhi sui nuovi mercati E impegno sostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Il’verde’ ha attirato interesse al Vinitaly di Verona che si è appena concluso. ’Green’ come si usa dire oggi. Per essere più precisi: la Cantina Sociale Colli Fiorentini di Val Virginio a Montespertoli ha messo in mostra le proprie etichette di rosso Docg Chianti e anche il processo di produzione, che ha visto di recente un forte investimento sull’energia derivata dal fotovoltaico (investimento appunto da un milione di euro). "notevole - ha spiegato il presidente Ritano Baragli, sentito in merito - che stiamo sostenendo, e che comunque ha suscitato interesse. Anche i vini hanno suscitato interesse, ma dobbiamo dire che l’essere circondati da guerre non fa bene al nostro tipo di economia". Parole più che chiare. Ogni riferimento a Ucraina e Medio Oriente non è affatto casuale. Baragli ha poi rincarato la dose, anche su note ufficiali: ...