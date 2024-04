Milano - M2 chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba | bus sostitutivi e rallentamenti su tutta la linea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Dai suoi canali social e tramite l’app, ATM fa sapere che laM2 è statatra, dove i treni sono sostituiti da bus, per un problema tecnico. In corrispondenza delle fermate dellanotturna M2 infatti sono stati attivati autobus per non creare ulteriori disagi ai passeggeri. A Loreto non si cambia con larossa M1 e ATM consiglia di cambiarea Cadorna o Centrale. In alternativa a Lambrate si consiglia di considerare altre stazioni ferroviarie. L’azienda dei trasporti milanesi si scusa del disagio ma nell’ultima ora un problema tecnico ha dapprima rallentato lae poi costretto alla chiusura di alcune fermate. Inizialmente infatti è stata ...