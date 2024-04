Levi’s in crisi? Chiusa la linea di scarpe e la fabbrica in Polonia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) La storica casa di produzione dei jeanspotrebbe essere in. La Levi Strauss ha infatti preso misure drastiche per fronteggiare ladovuta al calo di fatturato. In primis, decidendo di chiudere la lorodi. Per poi iniziare un processo di smantellamento, che partirà dal prossimo giugno, della storicadi Plock, in. Le misure diper contrastare il calo di fatturato Il proprietario dei marchi, Dockers e Beyond Yoga, ha annunciato un calo delle vendite del 7,8%, a 1,56 miliardi di dollari (1,44 miliardi di euro). E non solo: anche perdite per quasi 10 milioni di euro. Tuttavia, poche ore dopo la presentazione di questi risultati da parte di Michelle Gass, la manager arrivata ...