(Di lunedì 29 aprile 2024) Quantomeno, il secondo posto è praticamente blindato: cinque punti di vantaggio mantenuti sulla Juventus a quattro giornate dalla fine. E il calendario sorride sicuramente più a Pioli (Genoa e Cagliari a San Siro, trasferta a Torino, Salernitana) che ad Allegri (Roma e Bologna fuori casa, nel mezzo Salernitana e la finale di coppa con l’Atalanta, infine il Monza). La difesa è tornata dall’Allianz Stadiumsubire reti (otto incassate nelle ultime quattro gare) nonostante l’asdi quattro titolari (Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Calabria). Ma le buone notizie in casa rossonera finiscono qui. E l’elefante nelle stanza è un altro: il flop dell’attacco nelle partite che scottavano - Roma, Inter, Juventus - figlio del flop del leader tecnico Leao. Nell’andata dei quarti di Europa League De Rossi gli ha messo il silenziatore: dirottando ...

indolente e senza gol . Così la stella del Milan divide critici e tifosi - Contro la Juve si è notato solo per la fascia di capitano al braccio ma anche con la Roma, in Europa League, e nel derby non ha convinto. Contratto fino a giugno 2028, piace al Psg. L’ad Furlani: "Da ...

Continua a leggere>>

Milan-Inter, sentimenti opposti. Da una parte l’indolente Leao dall’altra capitan Lautaro - Il primo capitano indiscusso della formazione di Inzaghi, il secondo al centro delle critiche assieme a tutta la formazione di Pioli.

Continua a leggere>>

Panatta: “Leao senza testa non si fa niente. Sul derby di oggi dico…” - Adriano Panatta ha parlato del derby di questa sera, commentando in particolare le prestazioni di Leao con il Milan ...

Continua a leggere>>