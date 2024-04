Amici 23 - Mida scoppia a piangere | Cerco di fare quello con le pa** - ma non serve e bisogna fare un passo indietro

Gaia e Mida ad Amici 23 non hanno ancora trovato la pace dopo essersi lasciati. Il cantante sembra non cambiare idea sul suo rapporto con la ballerina: "Dobbiamo metabolizzarlo, non voglio farti del male". Gaia in lacrime gli ha confessato: "Dimmi che non provi più niente, non usare la testa. Io ...

Continua a leggere>>