Michael B Jordan sta producendo un thriller d’azione per Amazon

(Di lunedì 29 aprile 2024) Outlier Society, la casa di produzione diB.sta sviluppando il filmdiMGM Studios T-Minus, che è stato co-sceneggiato da Drew Pearce di The Fall Guy e Watchmen e dallo sceneggiatore di Station Eleven Nick Cuse.B.ed Elizabeth Raposo della Outlier Society produrranno il film insieme a Drew Pearce, che produce tramite la sua Point of No Return Films, e Isa Dick Hackett tramite la Electric Shepherd Productions. Mentre i dettagli della trama sono tenuti nascosti, T-Minus sarà adattato dal racconto di fantascienza del 1974 di Philip K. Dick Temponauti. Nella storia i tempunauti, ovvero i viaggiatori del tempo provenienti dagli Stati Uniti, vengono inviati qualche giorno nel futuro anziché un secolo come previsto. ...