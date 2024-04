L'attrice si è unita al cast della pellicola diretta da Ryan Coogler Come riportato dall'Hollywood Reporter, Hailee Steinfeld si è unita al cast del nuovo progetto di Ryan Coogler con Michael B. ... (movieplayer)

La casa d’asta londinese Sotheby’s ha fissato un prezzo “importante” per la canotta arancio-nera con cui il più forte giocatore di tutti i tempi disputò un’amichevole durante un tour promozionale ... (cityrumors)

Michael B. Jordan: prima foto dal set del film di vampiri di Ryan Coogler, ma il titolo è nascosto - Dopo le varie aggiunte al cast nelle ultime settimane, sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film di Ryan Coogler, regista di Creed e Black Panther, che lo vedranno collaborare nuovamente ...movieplayer

Masters, il disastro di Jordan Spieth: 9 colpi al "piccolo diavolo". I precedenti però sono illustri - Può essere per la pioggia o il vento forte, ma succede anche in una magnifica giornata di sole. Quest’anno il peggio (per ora) è toccato a Jordan Spieth, che alla buca 15 ha dovuto segnare un ...gazzetta

Michael Jordan e Trieste, ecco a quanto è stata venduta la maglia. Stefanel: «Me la regalò lui alla fine del match» - La maglia di Michael Jordan targata Stefanel Trieste è stata venduta all'asta per 571mila dollari. La canotta, indossata da un giovane 22enne MJ nel bel mezzo di un tour in Europa ...pianetabasket