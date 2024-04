Meteo - Sottocorona vede nero | Dove andiamo a parare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un maltempo forte e intenso incombe sull'Italia in vista del primo maggio. A fornire le ultime previsioni del tempo è Paolo, il volto deldi La7. Nel corso del tg di lunedì 29 aprile, ilrologo ha spiegato che oggi "ci aspetta un cielo spesso sereno o con qualche velatura sulle cose tirreniche e in Liguria", ma l'importante è "capire...". A cosa si riferisce? Martedì 30 aprile ci saranno le prime avvisaglie di una perturbazione in arrivo: "Il maltempo si affaccia da ovest-sud ovest, anche abbastanza forte", spiega. Nuvole un po' su tutte le regioni, meno al sud, e precipitazioni anche di una certa consistenza sull'Appennino, sull'Emilia e sul nord ovest. Tutto questo è solo il "preludio" di quello che ci ...