Non ci lascerà subito Meteo | Sottocorona | cosa arriva sull' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sta per cambiare tutta la situazione. A raccontarlo è Paolodurante il Tg La7 del 17 aprile. Ilrologo parla di incertezze che diventano certezze e che nonpresto il nostro Paese. "Ci sono un po' di nuvole al nord e altre al centro. Non sono molto intense e al momento non stanno dando precipitazioni significativa. Al momento già vi fa capire dove andiamo a parare. Mercoledì 17 qualche pioggia è prevista. Non è maltempo marcato però interessa gran parte del sud, parte del centro e al nord qualche fenomeno isolato anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino e parte della Lombardia. Si tratta di piccole zone, però, sarà un tempo prevalentemente incerto. Giovedì 18 queste incertezze diventano certezze. Su parte del nord ma in ...