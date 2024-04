Maltempo - allerta meteo gialla per temporali in Italia | 3 regioni a rischio

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo il rigido clima dei giorni passati, questo fine settimana ci regala un assaggio quasi estivo, con temperature che in alcune zone della penisola si avvicinano ai 30 gradi. Tuttavia, per la giornata di domani, domenica 28 aprile 2024, è prevista un’peridrogeologico su alcuni settori dellesettentrionali. Secondo il dipartimento di protezione civile, domani 28 aprile sarà in vigore un’in settori di tre: Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Il resto del territoriono segnalato dalla Protezione Civile appare in verde, senza criticità particolari. Ecco il dettaglio delle criticità per la giornata di ...

La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per mercoledì giovedì 24 aprile , per rischio temporali , idraulico e idrogeologico: l’elenco delle regioni interessate.Continua a leggere Continua a leggere>>

maltempo, allagamenti all'Elba e auto trascinate dall'acqua - La zona spesso viene usata come parcheggio nonostante il divieto di sosta in caso di pioggia o di allerta meteo. La Protezione Civile lavora per la rimozione di un furgone rimasto incastrato nel Fosso ...

Continua a leggere>>

maltempo all'Isola d'Elba, i temporali trasformano le strade in fiumi di fango: anche le auto trascinate via dall'acqua - La zona spesso viene usata come parcheggio nonostante il divieto di sosta in caso di pioggia o di allerta meteo. La Protezione Civile lavora per la rimozione di un furgone rimasto incastrato nel Fosso ...

Continua a leggere>>

allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Neve su 3 regioni - Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della ...

Continua a leggere>>