(Adnkronos) – "Mi sono preso il mesotelioma , un tumore molto cattivo". E' la scioccante rivelazione di Franco Di Mare , giornalista della Rai, a Che tempo che fa. Di Mare , 68 anni, parla a Fabio Fazio con l'ausilio di un respiratore, indispensabile per far fronte agli effetti della malattia. Il ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Mi sono preso il mesotelioma , un tumore molto cattivo". E' la scioccante rivelazione di Franco Di Mare , giornalista della Rai, a Che tempo che fa. Di Mare , 68 anni, parla a Fabio Fazio con l'ausilio di un respiratore, indispensabile per far fronte agli effetti della malattia. Il ... Continua a leggere>>

mesotelioma, il cancro silente che porta l'affanno tra sfida diagnosi precoce e speranze di cura - Il primo segno che dà di sé il mesotelioma pleurico "è l'affanno". Una malattia insidiosa, è considerato un tumore raro "e si capisce perché se si raffronta ai numeri del cancro al polmone", ma pone ...

Continua a leggere>>

Franco Di Mare e il mesotelioma, cosa è successo con la Rai: Sergio e Rossi lo hanno appreso solo ieri. La pratica ferma all'Inail - C'è di mezzo il cosiddetto «stato di servizio», ossia una certificazione che attraverso un'analisi delle missioni di guerra effettuate possa permettergli ...

Continua a leggere>>

mesotelioma, l'oncologo Giordano: "In Italia amianto ovunque ma nessuno interviene" - (Adnkronos) - "In Italia l'amianto è presente ancora ovunque e anche in modo insospettabile, senza che nessuno intervenga". Lo denuncia Antonio Giordano, oncologo italiano in forze negli Usa, dove è a ...

Continua a leggere>>