Israele-Hamas | nuova missione Blinken per cessate il fuoco Rilascio ostaggi | protesta a Tel Aviv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gaza, 20 mar. (Adnkronos) - Nuovi raid sulla Striscia di Gaza, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo diiltra. Il segretario di Stato americano Antonyarriverà oggi in Arabia Saudita e domani andrà in Egitto, ha annunciato il dipartimento di Stato americano., al suo sesto viaggio in Medio Oriente dall'inizio del conflitto, ha affermato di voler “discutere la giusta architettura per una pace regionale duratura” con i leader di entrambi i paesi. Sul fronte della cronaca, un'altra tragedia umanitaria è avvenuta nelle prime ore della notte scorsa alla rotonda del Kuwait a Gaza City. Ventiquattro persone sono state uccise e molte ferite mentre attendevano gli aiuti umanitari. L'attacco ha colpito non solo i camion dei soccorsi e ...