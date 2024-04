Milano - incidente all’alba sulla tangenziale Ovest | coinvolte 4 aut - 2 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Un gravestradale questa mattina – domenica 28 aprile – poco prima delle 7 ha coinvolto quattro autodi. Tredici in tutto le persone ferite, due delle quali in condizioni critiche. Si tratta di una ragazza e di un ragazzo entrambi intorno ai 20 anni. Uno è stato trasportato in codice rosso e in condizioni disperate all’ospedale San Carlo di, la ragazza con urgenza al Niguarda. Gli altrisono quasi tutti loro coetanei, trasin diversi ospedali milanesi con vari traumi ma in codice giallo o verde. Lo scontro è accaduto in prossimità di un’uscita per la Statale 11, all’altezza dell’imbocco per l’A4 verso Torino, poco dopo Pero: il tratto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e messa in ...