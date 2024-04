Maturità 2024 - scuole italiane all’estero | domande commissario esterno dal 2 al 14 maggio AVVISO

AGGIORNAMENTO Tutto pronto per il Concerto ne del 1° Maggio *Chiusure al traffico e viabilità* *Fino al 2 Maggio * chiusa *via dei Cerchi* tra piazza di Porta Capena e via di San Gregorio; Dalle 20 *del 30 aprile al 2 Maggio * chiusa la semicarreggiata tra viale Aventino e piazza Bocca ... Continua a leggere>>

alle elezioni europee 2024 potranno votare anche gli studenti fuori sede . Per farlo, occorre inoltrare una richiesta al Comune di domicilio entro il 5 maggio . La sperimentazione riguarderà circa 400mila studenti, appena il 10% del totale di fuori sede (quasi 5 milioni) presenti in Italia. Il loro

Btp valore, nuova asta il 6 maggio: rendimenti crescenti, durata, codice ISIN e il calendario delle emissioni - Btp valore, nuova asta in arrivo il 6 maggio. Il Ministero dell'Economia e delle finanze annuncia la quarta emissione. Mentre oggi il Tesoro ha collocato 10,25 miliardi. Il cinque anni

Serie C, i playoff slittano di tre giorni, si parte il 7 maggio - Firenze Slitta l'inizio dei playoff di Serie C, inizialmente previsti per il 4 maggio. La Lega Pro ha stabilito che gli spareggi scatteranno da martedì 7 maggio. Questo per permettere di conoscere

Antimafia, sulla convocazione di Emiliano si scatena il caos. "Inopportuna", il solito pianto della sinistra - Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ritiene «inopportuna» per motivi politici la convocazione in commissione Antimafia,

