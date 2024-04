Taiwan | è italiano l’uomo che ha “salvato” il grattacielo Taipei e che ha evitato una strage

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Le immagini del devastante terremoto a, con palazzi accartocciati ed edifici inclinati, hanno fatto il giro del mondo. Al momento sarebbero 12 i morti e centinaia i feriti, ma il bilancio sarebbe potuto essere molto più grave, considerando la potenza del terremoto (magnitudo 7.4), se non fosse stato per le caratteristiche antisismiche degli edifici che hannouna carneficina. Tra gli edifici che hanno resistito benissimo al sisma c’è il101, l’undicesimo più alto al mondo e uno dei simboli della nazione, grazie ad una maxi-sfera che ha controbilancio le oscillazioni e le violente scosse causate del terremoto. Padre di quell’invenzione è Renato Vitaliani, ingegnere che ha realizzato la sfera che hal’edificio. Come funziona la ...