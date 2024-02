Borrell | l' industria della difesa europea deve crescere

dobbiamo convincere tutti gli stati membri dell'Ue ad aumentare la fornitura di armi e sviluppare la nostra base industriale nel settore della Difesa".

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Torno dall'Ucraina dove la gente sta resistendo ma ha bisogno del nostro aiuto, dobbiamo convincere tutti gli stati membri dell'Ue ad aumentare la fornitura di armi e sviluppare la nostra basele nel settore". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Joseparrivando al quartier generaleNato. "La nostrarafforzarsi più velocemente, ecco perché presenteremo una nuova strategia specifica e oggi ci coordineremo con i partner per far sì che l'Ucraina vinca", ha aggiunto.

