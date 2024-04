(Di lunedì 29 aprile 2024) Addio ai punteggi e alla competizione: la versione Scrabble Together sarà presto in vendita anche in Europa

Con il patrocinio dell’Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, Ibm ha battezzato al centro Roma la Cyber Academy , un centro all’avanguardia che rappresenta una nuova frontiera in tema di Cyber security. L’idea, se non l’urgenza, della nuova sfida di Ibm, scaturisce dall’analisi del contesto ... Continua a leggere>>

Da sempre, la regola d’oro per truccare gli occhi è selezionare colori complementari alle iridi, che possano esaltarne le sfumature naturale. E se, per una volta, fosse possibile cambiare prospettiva e adattare il colore degli occhi al make up che si desidera utilizzare? ... Continua a leggere>>

Il “caso” è scoppiato quando un ristorante di Sorrento ha annunciato di aver affidato il servizio in sala ai suoi clienti, anziché al personale in carne e ossa, a un particolare tipo di robot . Creato e implementato dal 33enne Leonardo Fontana, il “ robot cameriere ” è il risultato di 5 anni di studi ... Continua a leggere>>

L'ultima frontiera woke: lo Scarabeo inclusivo dove nessuno perde - Addio ai punteggi e alla competizione: la versione Scrabble Together sarà presto in vendita anche in Europa ...

Continua a leggere>>

Gli alunni della Melone di Ladispoli alla mostra sulla Dacia - “I meloncini delle quarte E e B, nella fresca mattinata di venerdì 19 aprile, si sono recati al Museo Nazionale Romano a Roma che ospita nelle Aule delle Terme di Diocleziano oltre 1000 opere provenie ...

Continua a leggere>>

Il Papa al G7 in Puglia sull'AI, parteciperà 'in presenza' - Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull'intelligenza artificiale "in presenza". E' quanto riferito all'ANSA dalla sala stampa vaticana. (ANSA) ...

Continua a leggere>>