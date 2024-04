E se le lenti a contatto colorate fossero l’ultima frontiera del trucco occhi?

(Di martedì 23 aprile 2024) Da sempre, la regola d’oro per truccare gliè selezionare colori complementari alle iridi, che possano esaltarne le sfumature naturale. E se, per una volta, fosse possibile cambiare prospettiva e adattare il colore deglial make up che si desidera utilizzare? Una possibilità offerta dalle, ultima novità beauty su TikTok e vezzo artistico della sfilata di Diesel. Sì utilizzano con facilità, proprio come il corrispettivo graduato per correggere la vista, ma hanno il vantaggio di modificare il colore dell’iride. Un effetto temporaneo che, però, ha la capacità di modificare ile l’intero look. Un risultato degno del ...

Le lenti a contatto sono dispositivi medici sottili e trasparenti progettati per correggere problemi visivi come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Offrono una soluzione pratica per co loro che desiderano una visione nitida senza dover indossare occhiali. In questo articolo, esploreremo i diversi aspetti delle lenti a contatto e forniremo consigli utili per la loro manutenzione . […] (periodicodaily)

Firenze, 15 aprile 2024 – Quest’anno nasce la prima giornata Mondiale delle lenti a contatto. La data scelta, quella del 15 aprile , legata alla nascita di Leonardo Da Vinci, non è casuale. Si è scelto di celebrare questa ricorrenza nel giorno in cui ricorre il compleanno del genio del Rinascimento, perché fu lui ad averle inventate. O meglio, fu il primo ad averne avuto l'intuizione concettuale. Nel 1508 difatti, Da Vinci abbozzò tale idea ... (lanazione)

Trasformano il look in un gesto, portandoci ad apprezzare la bellezza con… occhi diversi - Le lenti a contatto colorate sono l'ultima frontiera dell'innovazione beauty, ma utilizzarle e indossarle correttamente non è facile ...amica

Fisco, in arrivo (dal 30 aprile) il nuovo 730 precompilato: cosa cambia per dipendenti e pensionati. La guida - Tutto pronto per la dichiarazione dei redditi 2024. A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi dell'Agenzia delle ...leggo

Dichiarazione dei redditi, in arrivo dal 30 aprile il nuovo 730 precompilato: cosa cambia per dipendenti e pensionati - Tutto pronto per la dichiarazione dei redditi 2024. A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi dell'Agenzia delle ...ilmessaggero