Lozano vuole giocare in Mls - c’è il San Diego sull’ex Napoli Tmw

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ex ala delHirving, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, vorrebbe trasferirsi nel campionato statunitense Mls. Ciò anche per la possibilità di avere la Green Card, che gli consentirebbe di poter vivere negli Stati Uniti in maniera permanente.la Mls, c’è il Sansu di lui Il portale scrive: Il San, nuova franchigia del campionato a stelle e strisce, è pronto ad accoglierlo. I contatti stanno andando avanti da mesi con anche alcuni club messicani che avevano chiesto la situazione dell’ex. Il Psv Eindhoven sapeva chesarebbe andato via presto, anche perché ha uno stipendio altissimo (circa 4 milioni di euro all’anno più i bonus), e intravede una possibile prossima plusvalenza; lo ha pagato ...

Torna in campo dopo il turno di sosta l’A2 Elite ma per il Modena Cavezzo c’è il riposo nella 5^ di ritorno. I gialloblù però hanno inserito in rosa l’argentino con passaporto portoghese Tomas ...

Napoli nel caos, nessuno è incedibile: anche Di Lorenzo, Lobotka e Kvara in bilico - De Laurentiis voleva il ritiro dopo l’Empoli per cercare una reazione. Basta alibi: chi non è contento può andarsene ...gazzetta

Delusione Napoli, De Laurentiis dopo lo Scudetto voleva abbassare gli stipendi. Il retroscena di Lozano - I giocatori del Napoli sono apparsi poco stimolati dopo aver vinto lo Scudetto. Ma cosa è successo Hirving Lozano rivelò uno dei motivi.areanapoli

Calzona vuole ripartire dalle certezze: scelte già fatte per la formazione anti-Empoli - Francesco Calzona non ha alcuna intenzione di modificare troppo la formazione in vista del match di domani contro l'Empoli.tuttonapoli