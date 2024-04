Green ma non molto - ecco quanto inquina davvero l’auto elettrica Lo studio che ribalta tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) Immaginiamo il corto circuito che potrà pervadere le menti dei più accaniti sostenitori della transizione– una vera ossessione, una sorta di ideologia, quasi una religione – nel leggere la notizia che stiamo per dare, a riprova del fatto che la conversione energetica, oltre ai costi economici e a quelli sociali, comporta costi per l’ambiente e in termini dimento, sebbene venga propagandato l’esatto contrario. Non giriamoci attorno, dunque: i veicoli elettricino di più e hanno un impatto addirittura 1850 volte maggiore sull’ambiente, perché usano elettricità prodotta con il carbone; perché ci sono le batterie da smaltire; perché le batterie stesse contengono metalli la cui estrazione danneggia l’ambiente. Non lo diciamo noi: sono i risultati di unocondotto da Emissions Analytics, società ...