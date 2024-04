LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | prima posizione per Di Giannantonio davanti a Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU12.28 Procedono a rilento i lavori delle due Ducati di Martin e Bastianini. I due sono gli unici piloti ad essere caduti in queste prime ore di12.27 Queste prime ore diconfermano le grandi difficoltà della Honda di quest’inizio di stagione. Le quattro moto della casa giapponese sono racchiuse tra la ventesima e la ventitreesima. L’unico pilota alle loro spalle è Lorenzo Savadori. 12.26 Lungo stint per Marc Marquez, il quale sta girando costantemente intorno all’1:37.5. 12.25 Caduta per Martin! Lo spagnolo è finito a terra pocodella fine del secondo settore. 12.24 Rientra ai box Maverick Vinales. Il pilota dell’Aprilia è il ...